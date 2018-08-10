Глава украинских психиатров написал жалобу директору ЦРУ

Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман написал в Facebook открытую жалобу директору ЦРУ Джине Хаспел на работу украинского куратора ЦРУ, обвинив его в коррупции и злоупотреблении своим положением.

"В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире", - поделился психиатр.

Он добавил, что США оказывает поддержку Украине в "тяжелом противостоянии с путинской Россией". Он отметил, что Штаты помогают и в избавлении от "злокачественной опухоли коррупции".

"Тем не менее я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ на Украине", - написал он в своем профиле в Facebook.

Врач объяснил, что Возняк лоббирует интересы своей сестры Ульяны Супрун, которая занимается "разрушительной деятельностью" в должности и.о. главы Минздрава Украины.

«Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!» - подытожил Глузман.

Источник фото: официальная страница ЦРУ в facebook.com

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