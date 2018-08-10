Глава украинских психиатров написал жалобу директору ЦРУ

Глава Ассоциации психиатров Украины Семен Глузман написал в Facebook открытую жалобу директору ЦРУ Джине Хаспел на работу украинского куратора ЦРУ, обвинив его в коррупции и злоупотреблении своим положением.
"В далекие 70-ые годы прошлого столетия, находясь в лагере для политических заключенных в СССР, я испытывал огромное уважение к вашей стране. Тогда Соединенные Штаты Америки казались мне идеальным государством, активно защищавшим права человека во всем мире", - поделился психиатр.
Он добавил, что США оказывает поддержку Украине в "тяжелом противостоянии с путинской Россией". Он отметил, что Штаты помогают и в избавлении от "злокачественной опухоли коррупции".
"Тем не менее я вынужден просить вас остановить выраженную коррупционную деятельность вашего сотрудника господина Возняка, официального куратора ЦРУ на Украине", - написал он в своем профиле в Facebook.
Врач объяснил, что Возняк лоббирует интересы своей сестры Ульяны Супрун, которая занимается "разрушительной деятельностью" в должности и.о. главы Минздрава Украины.
«Убедительно прошу вас: остановите господина Возняка!» - подытожил Глузман.
Источник фото: официальная страница ЦРУ в facebook.com
Читайте также:
Медицинская "реформа" Украины: больных - на органы
Как в Мозамбике: госдеп уничтожает бесплатную медицину на Украине
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Десять лет назад, 8 августа 2008 года, Грузия напала на Южную Осетию и так началось столкновение, которое впоследствии назовут "Пятидневная война".
В соцсетях обсуждают новый "темник" власти по пенсионной реформе - в нем россиян сравнивают с кошками, смеются над референдумом и призывают: "Работайте, лодыри!"
Что такое химическое оружие? Какие его виды наиболее опасны? Почему оно все чаще используется для провокаций, в том числе для политических атак на Россию? И где можно ждать такую следующую вымышленную или реальную историю? Об этом "Правде.Ру" рассказал эксперт по химическому оружию, инспектор ООН в Ираке, кандидат химических наук Антон Уткин.