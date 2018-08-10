Военные моряки РФ смогли отследить субмарину ВМС США и записали ее параметры на будущее.
Моряки России обнаружили в водах Средиземного моря подводную субмарину США «Огайо». Сообщается, что фрегат «Адмирал Эссен» взял ее на боевое сопровождение в ходе весеннего похода.
Как пишет издание Известия, российские военные при этом сняли акустический портрет подлодки. При этом любопытно, что в тот момент у стран случилось обострение конфликта в Сирии, так как США, Франция и Великобритания совместно нанесли ракетный удар по Дамаску.
Лодка типа "Огайо" на сленге моряков называется "Акулой" - так российские военные обозначают субмарины противника. При этом эмблему противолодочных сил украшают эти рыбы, проткнутые гарпунами - символ поражения противника в противостоянии с российскими военными
По данным главкомата ВМФ РФ, корабль покинул Севастополь 13 марта и вернулся назад 30 июня. Преследование лодки "Огайо" происходило более двух часов, во время который моряки сняли ее основные параметры.
Напомним, американские корабли появились в Средиземном море в апреле. Авианосная ударная группа США включала в себя авианосец «Гарри Трумен», четыре эсминца типа «Арли Берк», многоцелевую лодку «Джон Ворнер» типа «Вирджиния», а также атомную субмарину «Джорджия» типа «Огайо». Скорее всего, именно ее и преследовал «Адмирал Эссен».
Эксперты отмечают, что выслеживание субмарины фрегатом - это полноценная операция. Фрегату нужно подойти незамеченным к скоростной АПЛ, и быстро снять информацию о ней своими гидролокаторами. Как пояснил "Известиям" экс-командир бригады противолодочных кораблей Северного флота капитан третьего ранга Владимир Амбарцумян, АПЛ являются очень сложными объектами для обнаружения и сопровождения. Хотя такие преследования помогают постоянно улучшать тактику противолодочной борьбы.
Именно "Огайо" относятся к классу ракетоносцев ВМС США. Ранее российская противолодочная авиация уже отслеживала лодки НАТО, участвовавшие в масштабных учениях Ice Exercise 2018 в море Бофорта. В марте 2018 года там прошли пятинедельные международные учения Ice Exercise 2018, по размаху не имеющие аналогов в регионе арктических земель.
На учения в море Бофорта к берегам Аляски направились американские субмарины Hartford ( носитель ракет класса Томагавк) и Connecticut ( малошумная подколка Sea Wolf, способная нести десятки торпед) и одна британская субмарина Trenchant. Глава центра развития подводных боевых действий адмирал Джеймс Питс пояснил, что военные моряки во время учений занимались анализом готовности к реальным боевым действиям всех систем, комплексов навигации, и другого оборудования, необходимого для ведения борьбы с противником в условиях Арктики.
Со стороны морской авиации России обычно задействованы две эскадрильи Ту-142. Место дислокации одной из них - аэродром Кипелово (Вологодская область). Вторая базируется на дальневосточном аэродроме Каменный Ручей.
По классификации НАТО эти самолеты носят говорящее название Bear, т.е. «медведь». Напомним, эти самолеты занимались отработкой поиска подлодок условного противника над Баренцевым морем, у берегов Северного Ледовитого океана, а также вдоль границ территориальных вод Канады и США, защищая границы России от постоянных попыток наблюдения со стороны западных противников.
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