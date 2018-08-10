Фрегат ВМФ России условно утопил мощнейшую подлодку США

Военные моряки РФ смогли отследить субмарину ВМС США и записали ее параметры на будущее.

Моряки России обнаружили в водах Средиземного моря подводную субмарину США «Огайо». Сообщается, что фрегат «Адмирал Эссен» взял ее на боевое сопровождение в ходе весеннего похода.

Как пишет издание Известия, российские военные при этом сняли акустический портрет подлодки. При этом любопытно, что в тот момент у стран случилось обострение конфликта в Сирии, так как США, Франция и Великобритания совместно нанесли ракетный удар по Дамаску.

Лодка типа "Огайо" на сленге моряков называется "Акулой" - так российские военные обозначают субмарины противника. При этом эмблему противолодочных сил украшают эти рыбы, проткнутые гарпунами - символ поражения противника в противостоянии с российскими военными

По данным главкомата ВМФ РФ, корабль покинул Севастополь 13 марта и вернулся назад 30 июня. Преследование лодки "Огайо" происходило более двух часов, во время который моряки сняли ее основные параметры.

Напомним, американские корабли появились в Средиземном море в апреле. Авианосная ударная группа США включала в себя авианосец «Гарри Трумен», четыре эсминца типа «Арли Берк», многоцелевую лодку «Джон Ворнер» типа «Вирджиния», а также атомную субмарину «Джорджия» типа «Огайо». Скорее всего, именно ее и преследовал «Адмирал Эссен».

Эксперты отмечают, что выслеживание субмарины фрегатом - это полноценная операция. Фрегату нужно подойти незамеченным к скоростной АПЛ, и быстро снять информацию о ней своими гидролокаторами. Как пояснил "Известиям" экс-командир бригады противолодочных кораблей Северного флота капитан третьего ранга Владимир Амбарцумян, АПЛ являются очень сложными объектами для обнаружения и сопровождения. Хотя такие преследования помогают постоянно улучшать тактику противолодочной борьбы.

Именно "Огайо" относятся к классу ракетоносцев ВМС США. Ранее российская противолодочная авиация уже отслеживала лодки НАТО, участвовавшие в масштабных учениях Ice Exercise 2018 в море Бофорта. В марте 2018 года там прошли пятинедельные международные учения Ice Exercise 2018, по размаху не имеющие аналогов в регионе арктических земель.

На учения в море Бофорта к берегам Аляски направились американские субмарины Hartford ( носитель ракет класса Томагавк) и Connecticut ( малошумная подколка Sea Wolf, способная нести десятки торпед) и одна британская субмарина Trenchant. Глава центра развития подводных боевых действий адмирал Джеймс Питс пояснил, что военные моряки во время учений занимались анализом готовности к реальным боевым действиям всех систем, комплексов навигации, и другого оборудования, необходимого для ведения борьбы с противником в условиях Арктики.

Со стороны морской авиации России обычно задействованы две эскадрильи Ту-142. Место дислокации одной из них - аэродром Кипелово (Вологодская область). Вторая базируется на дальневосточном аэродроме Каменный Ручей.

По классификации НАТО эти самолеты носят говорящее название ​​​​​​​Bear, т.е. «медведь». Напомним, эти самолеты занимались отработкой поиска подлодок условного противника над Баренцевым морем, у берегов Северного Ледовитого океана, а также вдоль границ территориальных вод Канады и США, защищая границы России от постоянных попыток наблюдения со стороны западных противников.