НАТО приготовило коммюнике на случай побега Трампа

Документ, который подвел итоги июньского саммита НАТО в Брюсселе, согласовали еще до того, как встреча началась. Об этом сообщила The New York Times, пояснив, так было сделано по настоянию помощника американского лидера по нац безопасности Джона Болтона.
Это был способ американских официальных лиц подстраховаться, на тот случай, если глава государства Дональд Трамп решит внести поправки в документ.
Болтон аргументировал свою позицию так. Необходимо сделать все заранее, чтобы несогласия между участниками Альянса, возникающие в процессе длительных обсуждений, не помешали подписать коммюнике. С таким доводом генсек НАТО Йенс Столтенберг согласился.
Стоит отметить, что через месяц после встречи от главы Белого дома прозвучало заявление о том, что участники Альянса обязаны возместить США траты на оборону НАТО, а также напомнил, что многие проигнорировали 2% повышение расходов от ВВП, о котором договорились еще в 2014 году.
Кроме того, 27 июля американские сенаторы подготовили законопроект, который лишает главу страны возможности вывести государство из НАТО.
Источник фото: flickr.com
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