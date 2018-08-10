Спецпредставителя МИД РФ Стивена Сигала обвинили в домогательствах

Против актера Стивена Сигала выдвинуты новые обвинения в сексуальных домогательствах. Проверку проводит прокуратура Лос-Анджелеса, пишет Deadline.

Дело передал местный департамент полиции. Стоит отметить, что в документах также значатся имена актера Энтони Андерсона и продюсера Харви Вайнштейна.

За несколько месяцев до этого обвинения Сигал уже получил ряд подобных от более чем 10 женщин. В 2017–2018 годах карьера нескольких творческих деятелей США завершилась из-за того, что их обвинили в домогательстве. Самым крупным "инцидентом" можно назвать историю с Харви Вайнштейном, против него выступили Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли и Эшли Джадд, а также другие женщины.

В этом контексте стоит отметить, как рассказывала "Правда.Ру", 6 августа актера назначили спец представителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В сферу деятельности Сигала должно входить налаживание взаимодействия меж государствами в области культуры.

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