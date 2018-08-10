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Источник Правда.Ру

Госдеп не смог объяснить, за что "карает" Россию

Мир

Вашингтон не может объяснить, что должна сделать Москва, чтобы не навлечь на себя второй пакет санкций.

Госдеп не смог объяснить, за что "карает" Россию. 390601.jpeg

Это стало очевидно из ответа официального представителя Госдепа Хезер Науэрт. Она была не в состоянии объяснить, какие гарантии неприменения химического оружия США хочет увидеть. Комментарий Науэрт был максимально кратким: "Мне нечего вам сказать".

Напомним, на этой неделе, в среду, Вашингтон пообещал 22 августа ввести дополнительные запретительные меры в отношении РФ. Причина — происшествие в Солсбери. Москва пообещала подготовить ответные меры.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в начале марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за госизмену, вместе с дочерью был госпитализирован с признаками отравления. До этого он обращался в полицию, заявляя, что опасается за свою жизнь. Британская сторона не дождалась итогов расследования, практически сразу заявив, что покушение подготовила Москва. В РФ эту версию отвергли. Стоит отметить, что на все запросы России о деталях дела, ответа получить не удалось.

Источник фото: Fotodom.ru

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