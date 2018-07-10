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Порошенко поделился планом на встречу президентов России и США

Мир

Президент Украины Петр Порошенко считает, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом поможет российскому главе вернуться "на верный путь".

Порошенко поделился планом на встречу президентов России и США. 389336.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Порошенко выразил надежду, что "мощный сигнал" Украины (в Брюсселе проходит саммит Украина-ЕС, а позже начнется саммит НАТО с участием Украины) услышат не только в Бельгии, но и в Хельсинки, где, как известно, встретятся Владимир Путин и Дональд Трамп.

Financial Times приводит слова Порошенко, который напоминает об имеющих место договоренностях не предпринимать в отношении Украины никаких действий без того, чтобы сама Украина принимала участие в решении вопроса. "Я желаю господину Трампу успехов в его усилиях вернуть Путина на верный путь. Зная его, я уверен, что он ждет нашего поражения. Но это не наш вариант и никогда им не будет", — цитирует его высказывание издание.

Порошенко напомнил, что встреча российского и американского президентов состоится в 28-ю годовщину принятия украинским парламентом Декларации о государственном суверенитете.

Между тем, как напоминает РИА Новости, Киев, США и ЕС ранее неоднократно обвиняли Москву во вмешательстве в дела Украины. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию". Российское Минобороны неоднократно сообщало, что не поставляет ополченцам военной техники, боеприпасов, не оказывают другой помощи. Заявления Киева по этому поводу в оборонном ведомстве назвали "абсолютной чушью", которая "не поддается никакой критике".

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Темы США саммит Россия Украина Брюссель Дональд Трамп Владимир Путин Петр Порошенко
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