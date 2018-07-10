ЕСПЧ поддержал боевиков, осужденных в России

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Убийцам жителей Грозного Страсбургский суд обязал выплатить компенсации, так как было нарушено их право на справедливое расследование. Преступники входят в группировку чеченских боевиков.

Суд постановил, что были нарушены статьи о праве на судебное разбирательство (ст.6), на уважении частной и семейной жизни (ст.8), запрещении пыток (параграф 1 ст.3) по делу "Абдулкадыров и Дахтаев против России", сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-релиз суда.

Члены группировки обвинили РФ в том, что расследование не было проведено неподобающим образом, а также в том, что доказательства были получены с применением жестокого обращения. В итоге проигравшая сторона обязана заплатить заявителям по 41 150 евро (37 000 — моральный ущерб, 4 150 — издержки).

Стоит отметить, что ранее Дени Абдулкадырова и Албека Дахтаева приговорили к 25 годам заключения в РФ. Их обвинили в убийстве военнослужащих и мирных людей, живущих в Грозном. События происходили в 2001–2002 годах, тогда осужденным было 21 и 20 лет соответственно.