В Белоруссии организовали движение за запрет георгиевских лент

Ввести административную ответственность за распространение георгиевских лент — под такой петицией собирают подпись в Белоруссии. После прошение хотят отправить в Палату представителей страны, а также Совет министров.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Стоит отметить, что предлагается сделать наказуемым не только распространение, но и изготовление ленты, использование ее в публичном пространстве. Также ее нельзя будет носить или демонстрировать. Исключение составляют документы, флаги, госнаграды и памятники на кладбищах.

Авторы мотивируют свою инициативу так: георгиевская лента опасна для целостности страны, ведь она стала символом "пророссийских сил на территории Донбасса во время захвата власти" и идет "пропаганда ленты в культурных, социальных и политических целях".

Кроме того, считают авторы, это будет своего рода сигналом для мира: государство хочет быть независимым и не желает дробиться, заинтересованно в том, чтобы уберечь национальную безопасность во всех сферах. Петицию подписали уже более 400 человек.

В этом контексте стоит напомнить, что четыре года назад официальное объединение "Белорусский республиканский союз молодежи" запретило использовать ленты в ходе праздника Дня победы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что подобный закон подписан на Украине в прошлом году. Поводом для него стали произошедшие в День победа в городах страны столкновения меж националистами и демонстрантами, вышедшими отмечать 9 мая.