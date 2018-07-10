NBC раскрыл Трампа: "Это личный спящий агент Путина"

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Советники американского президента Дональда Трампа выражают озабоченность предстоящей 16 июля в Хельсинки встречей американского лидера и президента России Владимира Путина. По их мнению, Владимир Путин старается вбить клин между ними и лидером США. Американские СМИ цитирует слова российского лидера, который якобы жалуется Дональду Трампу на "фейковые новости", которые распространяют про Россию недоброжелатели, и сетует на его внешнеполитическое ведомство, чьи подковёрные игры не дают состояться их дружбе.

Между тем взаимоотношения двух президентов, по мнению ищущих сенсации журналистов, покрыты завесой некоей таинственности.

New York Magazine в преддверии встречи двух президентов выпустил статью, названную "Прамп/Тутин", в которой выдвинул конспирологическую теорию, согласно которой Дональд Трамп был российским агентом с 1987 года. Статья, ставшая акцентом номера, начинается масштабным обсуждением вопроса, имел ли место сговор в 2016 году между Трампом и Россией. Автор материала Джонатан Чейт не поленился собрать обстоятельную базу под свою умопомрачительную теорию. Его расследование увлекает читателя в те времена, когда СССР, который возглавлял на тот момент Михаил Горбачев, начал приоткрывать границы, и западные инвесторы увидели потенциально прибыльный рынок. Тогда-то де Трамп и появился на горизонте.

Затем Советский Союз рухнул, родилась Российская Федерация; КГБ стал ФСБ; США прошли через правление Билла Клинтона и администрацию Обамы; Россия же между тем шла своим путем, включая шоковую терапию погружения в капитализм при Борисе Ельцине, который выиграл второй срок с помощью западных экспертов. В 1999 же году на российскую сцену вышел Владимир Путин. Отношения между Россией и США за эти три десятилетия претерпевали разные этапы, а Россия, по мнению Чейта, все это время планировала сделать Дональда Трампа президентом США и, наконец, ей это удалось.

Любые связи имен Владимира Путина и Дональда Трампа автор статьи увязывает воедино, чтобы продолжать ткать свое безумное полотно, в котором попадаются и такие "стежки": якобы Трамп нанял Путина, чтобы взломать технику для голосования; российские тролли получают свои инструкции лично от Трампа, а Россия — финансирует NRA (Национальную стрелковую ассоциацию США).

Есть в статье и такие строки: "…Трамп собирается встретиться в частном порядке с Владимиром Путиным в конце этого месяца. Таким образом, сговор между двумя лидерами государств может стать очевидным, и то, что казалось лишь подозрением, при свете дня станет очевидным открытым альянсом. И недопустимо рассматривать эту встречу лишь как площадку для переговоров президентов двух стран, не усматривая в ней возможность для сговора главы российской разведки и его проводника".

Между тем журналист американского кабельного телеканала MSNBC побеседовал в эфире своей программы с самим Джонатаном Чейтом, который с не меньшим воодушевлением, чем в своей статье, поделился со зрителями и коллегой своими измышлениями, расцветив их не менее яркими деталями, чем в своем авторском материале, заметив, что многое из им описанного на первый взгляд кажется просто совпадениями, но обычно за такими совпадениями часто есть фактическая подоплека.

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