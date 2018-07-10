Трамп счел переговоры с Путиным легче визита в Британию

В беседе с журналистами в Вашингтоне Дональд Трамп признался, что встреча с Владимиром Путиным для него — "самая легкая часть" его поездки в Европу, в плане которой и визит в Великобританию. На вопрос — кем он считает российского президента: другом или неприятелем, Трамп назвал свой вариант, назвав его своим соперником.
Что касается взаимоотношений с НАТО, Трамп считает их неравными. И поясняет: "Мы платили слишком много, а они платили слишком мало". При этом американский президент уверен, что сторонам удастся найти приемлемое решение проблемы.
Также Трамп позитивно отозвался о построении доброжелательных отношений с Россией и Китаем, сказав, что это правильно и "хорошо".
Между тем встреча Трампа и Путина состоится 16 июля в Хельсинки и будет их первым обстоятельным общением, не привязанным к саммитам. Среди тем, которые предстоит обсудить двум президентам, - развитие двусторонних отношений и насущные вопросы международной повестки дня.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", издание The New York Times рассказало о том, как американский президент относится к своему окружению.
Оно напомнило о мартовском разговоре Дональда Трампа и Владимира Путина, во время которого американский лидер назвал своих помощников глупыми людьми, которых не стоит слушать. Причиной для резкого высказывания стала их рекомендация не звонить российскому главе.
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