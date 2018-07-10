Почему Китай всерьез готовится к горячей войне США

Китайское правительство совместно с армией КНР разработало стратегию борьбы с США.

Японское информационное агентство Kyodo News опубликовало внутренний документ . положения которого позволит "обогнать на повороте" слабеющего мирового гегемона, а в случае необходимости - "погасить конфликт и выиграть войну" с ним.

Эксперты отмечают, что, согласно этому документу, мир ждет радикальное повышение рисков военного столкновения между Соединенными Штатами и Китаем. По сути, Пекин собирается не просто защищать КНР, а намерен бросить вызов американскому доминированию в море, которое позволяет им, в случае необходимости, "душить" оппонентов за счет контроля морских торговых путей.

Разумеется, американское руководство (независимо от партийной принадлежности и идеологической ориентации) вряд ли позволит Пекину реализовать такой план и будет яростно сопротивляться этому.

Kyodo News и Japan Times приводят ключевые тезисы документа, которые указывают на то, что Китай готовится распространять свое военное присутствие и влияние далеко от собственных границ. Журналисты отмечают, что народно-освободительная армия Китая прежде концентрировала свою военную подготовку на защите побережья, а в новой эре армия должна усилить свои возможности на суше, море и в воздухе .

"По мере того как мы открываемся и расширяем наши национальные интересы вне границ, нам отчаянно нужна всеобъемлющая защита нашей безопасности по всему земному шару".

Военные Китая будут подчиняться направляющим указаниям председателя Си Цзиньпина - и оттого у западных комментаторов возникает твердое убеждение, что китайский лидер внес решающий вклад в новое целеполагание для китайских Вооруженных сил.

Вероятнее всего, в Вашингтоне эти изменения в китайском позиционировании воспримут через призму вызова американской исключительности, так как до недавнего времени только США объявляли "весь земной шар" сферой своих национальных интересов, которые Вашингтон готов защищать и продвигать с помощью военной силы.

Поэтому США однозначно воспримут это как вызов. Страх перед китайской экспансией - важный, хотя и не такой заметный на фоне антироссийской истерии элемент американского военно-политического мышления. Напомним, недавние слушания показали, что "китайскую угрозу" с Сша вопринимают наряду с российской .

По мнению американцев, Китай страшен в основном своей "чековой книжкой". И дело тут не только в долларах и центах, которые они выделяют на поддержку их военной экспансии и технологические разработки, но еще и в том, чем они занимаются по всему миру, заявил сенаторам министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер.

При этом пекинские аналитические центры постарались хорошо понять западную логику. В документе указывается, что именно развитие армии, способной к по-настоящему глобальным боевым действиям, позволит Китаю избежать так называемой "ловушки Фукидида".

Смысл ее в следующем: как только потенциальный гегемон набирает силы, действующий гегемон начинает все больше его бояться, и этот страх делает неизбежной войну между ними. В качестве первого примера такой войны и соответствующего анализа обычно приводят войну Спарты и Афин, о неизбежности которой писал Фукидид.

Радикальное расширение глобальных возможностей китайской армии позволит "избежать одержимости неизбежностью войны между развивающейся силой и правящей гегемонией". Радикально расширяя глобальные возможности армии КНР имеет все шансы спровоцировать Вашингтон на максимально агрессивные и радикальные действия, которые явно не ограничатся экономическим или дипломатическим давлением.

Более того, есть ощущение, что, несмотря на сугубо прагматичную риторику Трампа, который указывает на экономическую мотивацию торговой войны с Китаем, на самом деле цель Вашингтона не обойдется выравниванием торгового баланса.

То есть дело не ограничится только экономикой. И весь вопрос в том, сколько времени уйдет у Вашингтона на понимание того, что торговая война и санкции не помогают получить желаемое?