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Источник Правда.Ру

Трамп рассказал Путину о помощниках-глупцах

Мир

Президент США Дональд Трамп, беседуя в марте по телефону с президентом России Владимиром Путиным, назвал своих помощников глупыми людьми, которых не стоит слушать. Причиной для резкого высказывания стала их рекомендация не звонить российскому главе. Об этой истории пишет издание The New York Times.

Трамп рассказал Путину о помощниках-глупцах. 389289.jpeg

Напомним, что беседа лидеров двух стран состоялась 20 марта. Тогда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в Кремле сообщили, что "разговор носил конструктивный, деловой характер и был ориентирован на преодоление накопившихся проблем в российско-американских отношениях". Президент США после общения отметил, что ситуация с гонкой вооружений выходит из-под контроля. Он добавил, что хочет обсудить это на встрече с Путиным, которая пройдет в "ближайшем будущем".

Такой шанс у него появится 16 июля, когда Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся в Хельсинки.

Между тем американские журналисты некоторое время назад решили проверить, соответствуют ли слова Владимира Путина о том, что он постоянно общается по телефону с главой Белого дома Дональдом Трампом, действительности.

Они сопоставили собственные подсчеты с данными, размещенными на сайте Кремля. Оказалось, что у президентов было восемь бесед, не считая еще одной, которая состоялась до того, как Трамп вступил в должность. Аналогичные данные представил и Белый дом.

 

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