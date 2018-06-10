Американская дискредитация Москвы сказалась на жизни российской диаспоры

Американская дискредитация Москвы сказалась на российской диаспоре, дипломаты уведомят об этом власти Соединенных Штатов. Об этом заявил посол Анатолий Антонов во время открытия VI Отчетно-выборного форума российских соотечественников в США.
Он пояснил, что о проблеме стало известно после общения с членами диаспоры. Дипломат подчеркнул, посольство слышит обо всех проблемах и тревогах, что озвучиваются, и проговаривает их представителям американской администрации.
Антонов напомнил, что по решению американской стороны в 2 раза меньше стало генконсульств. А они были тем звеном, что связывало РФ и диаспору. Сейчас работают лишь хьюстонское и нью-йоркское представительства, нагрузка на них увеличилась. Однако Антонов заметил, что его коллеги с ней справляются.
Также дипломат отметил, что посольстве ценят желание русскоязычных граждан способствовать развитию Родины. Он же вместе с коллегами будет помогать работе диаспоры, охранять интересы ее членов.
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