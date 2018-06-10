Асад: Россия в отличие от Запада не вмешивается в сирийский конфликт

Россия в отличие от Запада не вмешивается в сирийский конфликт. Также поступает и Иран, считает глава Сирии Башар Асад. Свою позицию он озвучил журналистам The Mail on Sunday.

Западные государства ответственны за продолжающиеся столкновения, а вот Москва и Тегеран ведут себя по-другому. По мнению Асада, невмешательство стран продиктовано их политикой и ценностями.

Политический лидер подчеркнул, что сам по себе конфликт не сложен, его можно было бы разрешить быстро, хватило бы года. Однако чем больше страна делает, чтобы усмирить террористов, тем больше Запад помогает им. Сирийский глава особо подчеркнул, что мешают наладить ситуацию в стране Вашингтон, Лондон и Париж. Именно эти три государства поддерживают террористов, они и ответственны за войну.

Кроме того, Асад отметил, что Москва никогда не помогала сирийским врагам, ведь она способствует урегулированию ситуации в стране, контактирует с армией.

Стоит отметить, что это первый за три года диалог Асада с представителем английской прессы.

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