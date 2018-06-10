Японский МИД выразил протест против прокладки линий связи на Курильские острова

Японский МИД заявило Москве протест из-за того, что российская сторона начала прокладывать оптоволоконную линию на Курилы. Сообщение об этом появилось на страницах издания Sankei.
В заявлении министерства говорится, что такое крупное дело, касающееся инфраструктуры островов, не отвечает точки зрения Японии по вопросу о спорных землях.
Отметим, что РФ предупредила морское управление безопасности Японии о начале работ. По словам главы Ростелекома Михаила Осеевского прокладка завершится к 2019 году.
Ранее "Правда.Ру" писала, что российский президент Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в декабре 2016 года согласовали документ, согласно которому государства начнут диалог по совместной хоздеятельности на землях южных Курил.
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