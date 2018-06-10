G7 готова усилить антироссийские санкции

Лидеры Большой семерки пойдут на усиление санкций против Москвы, если она подтолкнет группу на такие меры. Таково содержание декларации, которую приняли участники встречи в Канаде.

Фото: flickr. com/G7Charlevoix

В то же время названо условие, при котором все запреты будут сняты — выполнение минских соглашений. Также семь стран вновь осудили "незаконную аннексию" Крымского полуострова и поддержали Киев, чей суверенитет, по мнению G7, нарушается, а также объявили о готовности помогать стране проводить реформы. Кроме того, группа желает, чтобы РФ перестала помогать сирийским властям.

Стоит отметить и еще один факт: Большая семерка заявила, что намерена сотрудничать с Россией. Однако это будет лишь тогда, когда пойдет на пользу G7.

Кроме прочего, объединение поддержало Англию в ее решении обвинить Москву в инциденте, произошедшем в Солсбери. По мнению G7, нет "правдоподобных альтернативных объяснений" случившемуся.

Напомним, в начале марта осужденного в РФ за шпионаж бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию доставили в больницу. По мнению английский стороны, они пострадали от нервно-паралитического вещества, что было разработано в России. Москва завила об обратном и казала, что никогда ничего подобного на ее территории не разрабатывалось.

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