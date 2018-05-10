Лагерфельд намерен отказаться от гражданства ФРГ

Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд заявил о намерении отказаться от гражданства Германии.

Так он высказал несогласие с политикой канцлера ФРГ Ангелы Меркель в сфере миграции.

По данным AFP, Лагерфельд пояснил, что "неужели ей действительно было нужно говорить о необходимости принять один миллион мигрантов в то время, когда Франция, которая считает себя родиной прав человека, обязалась принять 30 тысяч".

"Ей следовало бы вспомнить о прошлом Германии. Я презираю госпожу Меркель за то, что она забыла это сделать", - продолжил директор дома моды Chanel.

Кутюрье обвинил канцлера ФРГ в невольном потакании распространению на территории Германии неонацисткой идеологии. "Меркель хотела таким образом создать себе положительный образ. Ей как достойной дочери протестантского пастора невыносимо думать о том зле, которое Германия причинила другим в период после 1933 года", - сказал он.

Модельер отметил, что "парадокс заключается в том, что, пытаясь исправить зло, она в результате обеспечила этому злу доступ к власти".

"Правда.Ру" ранее писала, что последнее интервью модельера Карла Лагерфельда не обернулось скандалом и увольнением с работы, как это случилось с его коллегой Джоном Гальяно. На Западе быть антисемитом и русофобом - это, как говорили в Одессе, две большие разницы.

Кутюрье оскорбил представителей сильного пола целого народа, похвалив при этом русских женщин.

Читайте больше:

"Ужасные" русские мужики по Лагерфельду