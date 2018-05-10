Президент Чехии поспорил с парламентом из-за "Новичка"

Чешский президент Милош Земан не согласен с выводами парламентариев о том, что в стране не производили газ "Новичок".

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Земан по поводу газа того типа, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, пояснил, что "с уважением отношусь к образованию членов парламента, но не уверен, что они обладают информацией лучшей, чем директор института, где газ производился".

Как пишет РИА Новости, ранее Земан сообщал, что в ноябре прошлого года в НИИ Минобороны в городе Брно произвели небольшое количество нервно-паралитического вещества А-230. Его тестировали и вскоре уничтожили.

По данным экспертов, "Новичком" называют вещество А-230, а по данным Службы безопасности и информации (контрразведка) - А-234.

Напомним, 10 апреля на закрытом заседании комитета по международным делам Палаты депутатов парламентарии пришли к выводу, что газ "Новичок" в Чехии не производился и не хранился.

Напомним, в субботу, 17 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь вопроса об отравлении Скрипаля, заявила, что наиболее вероятным источником происхождения химиката являются те страны, которые проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". В числе этих стран она назвала Великобританию, Словакию, Чехию, Швецию.

Читайте по теме:

Британия опять хочет говорить с Россией

Отравители Скрипаля могут быть и в России - мнение

"Сценарий ужаса": Мировые эксперты и политики ждут развала ЕС