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Источник Правда.Ру

Названы 15 самых известных мест таинственного исчезновения людей

Мир

Во все времена существовали таинственные уголки мира, где люди, большими группами или поодиночке, бесследно исчезали. Представляем 15 мест на планете, именитых такими исчезновениями.


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1. Бермудский треугольник

Начнем с прародителя всех зловещих мест — Бермудского треугольника. Этот участок океана, простирающийся от Южной Флориды до Пуэрто-Рико и Бермудских островов, был местом многочисленных исчезновений на протяжении многих лет, включая исчезновение рудовоза "Циклоп" с 309 членами экипажа на борту в 1918 году. Самолеты и корабли, однажды пропавшие здесь, никогда больше не были найдены.

2. Мичиганский треугольник

Не так знаменит, как его южный двоюродный брат, Мичиганский треугольник. Он простирается между Мичиганом и Висконсином и тоже является виновником ряда исчезновений. Возможно, самое известное из них — происшествие с рейсом 2501 авиакомпании Northwest Airlines, след которого простыл в в 1950 году. Попав тогда в треугольник с 58 пассажирами на борту, больше он так никогда и не появился.

3. Треугольник Беннингтона

Сухопутный Треугольник Беннингтона расположен в юго-западном Вермонте и знаменит тем, что стал последним прибежищем пяти людей, пропавших в промежутке между 1945-м и 1950-м годами. Самым невероятных из этих исчезновений была пропажа пассажиров автобуса, младшему из которых было восемь, а старшей — пожилой даме — 74.

4. Треугольник Невада

Последний из треугольников — Треугольник Невада. Он занимает площадь 25 квадратных миль и представляет собой участок пустыни и гор в штате Невада. Находится треугольник в непосредственной близости от 51 военной зоны. Среди пропавших здесь можно упомянуть знаменитого авиатора и искателя приключений Стива Фоссетта, который прилетел в эту зону на маленьком самолете в 2007 году и бесследно исчез.

5. Колония Роанок

Погружаясь в глубину веков, к началу европейской колонизации Нового Света, можно отметить, что Роанок является одним из самых первых мест, которые были отмечены таинственными исчезновениями. Английские колонисты основали Роанок в 1585-м. Начальник колонии отправился обратно в Англию, чтобы запастись всем необходимым, но вернувшись спустя три года, обнаружил, что колония заброшена. И только слово "КРОАТОН", название племени местных жителей, оставленное на дереве, могло дать подсказку, чтобы раскрыть тайну произошедшего с колонией за эти годы.

6. Саргассово море

Саргассово море находится в Атлантическом океане и известно как последнее пристанище одного из самых известных в истории кораблей-призраков в истории. "Мэри Селеста" была обнаружена в 1872 году полностью без команды. одним своим участком одного из самых известных кораблей-призраков в истории. Мэри Селеста была обнаружена без своей команды в 1872 году. При этом на шхуне осталось много топлива и продуктов питания.

7. Озеро Верхнее

Самое глубокое из Великих озер — озеро Верхнее — было известно как место исчезновения на протяжении столетий. Более 200 кораблей затонули в глубинах Верхнего. Многие из них так никогда и не были найдены.

8. Аномалия в Южной Атлантике

Радиационный пояс Ван Аллена находится ближе всего к Земле у Атлантического океана вблизи Бразилии. Эта область бомбардируется протонами и энергиями, достигающими более 10 миллионов вольт. Именно здесь потерпел крушение рейс 447 компании Air France, в котором погибло 228 человек.

9. Национальные парки Америки

Национальные парки Америки расположены на более чем 84 миллионах акров земли. Более 1100 человек, путешествующих в этой местности, пропали без вести в течение последних 150 лет. Многие из них были опытными туристами, но, тем не менее, однажды пропали без вести и никогда не были найдены.

10. Шоссе номер 16

Расположенный в Британской Колумбии (Канада) — этот участок шоссе стал местом исчезновения в основном молодых женщин. Первой пропавшей была Моника Ингас, пропавшая в 1975-м. За ней последовали еще 17 человек.

11. Озеро Ангикуни

Однажды случайный охотник набрел во время своего пути на маленькую деревушку у озера, которая в 1930 году была полностью опустошена. Расположена она была в Нунавуте (Канада). Как ни странно, во многих жилищах остались горшки с едой, царил беспорядок, словно бы что-то вынудило людей покинуть свои дома, не завершив дела. Собаки, оставленные на привязи, умерли от голода. И ничто не указывало на то, куда делись жители деревни и почему.

12. Остров Фланнан

Острова Фланнан расположены недалеко от побережья Шотландии. расположения маяка. В 1900 году проходящий мимо корабль заметил, что находящийся здесь маяк не светит. Команда судна была отправлена для расследования. Оказалось, что три хранителя маяков исчезли, и историю их пропажи так и не удалось раскрыть.

13. Дьявольское море

Рядом с Японией находится водоем, который называют Дьявольским морем. Его история полна подозрительных исчезновений. В 1952 году японское правительство поручило команде, состоящей из 31 человека, отправиться сюда для расследования. С тех пор о них ничего не было слышно.

14. Сувия-Бей, Турция

Одним из самых странных событий в годы Первой мировой войны стало исчезновение целого батальона английских солдат в заливе Сувла (Турция). Сообщалось, что странное облако окутало холм, и батальон английских солдат, войдя в него, никогда больше не вернулся. После войны англичане потребовали от турецкого правительства возвращения своих людей, которые, по их мнению, могли стать военнопленными, но у турок не было ни каких письменных свидетельств об этих солдатах.

 

15. Меса Верде, штат Колорадо

Более тысячи лет назад древние люди строили чрезвычайно сложные жилища, вырезанные в Скалистых горах, прежде чем европейцы колонизировали Новый Свет. Затем они отказались от своих домов без всякой на то причины. Некоторые полагают, что жители вернулись к кочевому образу жизни, но почему все же они отказались от всего, что имели, объяснить так и не удалось.

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Темы человек история планета происшествие
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