Шотландцы обиделись на американского президента Дональда Трампа из-за того, что администрация курорта Трамп Тернберри запретила традиционный безалкогольный напиток Irn-Bru.
Причиной этого стал тот факт, что Irn-Bru оставляет трудновыводимые пятна на коврах.
По данным Sky News, генеральный менеджер курорта Ральф Порциани объяснил, что постояльцы часто разливают этот напиток при употреблении, а владельцы не могут постоянно менять ковры, стоимость которых доходит до 500 тыс. евро.
Он отметил, что "здесь есть виллы с пятнами Irn-Bru на коврах, которые не выводятся" Тем не менее жители Шотландии назвали это решение в соцсетях "объявлением войны".
Один из пользователей написал, что президент США "угрожает дестабилизировать Ближний Восток, перенося американское посольство в Иерусалим, выходит из иранской ядерной сделки, а теперь ко всему...Дональд Трамп разгневал шотландцев запретом пить Irn-Bru на роскошном гольф-курорте".
"Правда.Ру" ранее сообщала, что полицейский департамент Нью-Йорка обратился в конгресс США с требованием выплатить более 25 миллионов долларов за охрану небоскреба Trump Tower.
Дело в том, что стражи порядка круглосуточно ведут охрану здания. Расклад такой: каждый приезд Трампа или представителей его семьи в Нью-Йорк обходится городской полиции от 127 до 146 тысяч долларов ежедневно. Нужно не забывать и про пожарный департамент. На профилактические меры следует увеличить расход до 4,5 миллиона долларов в год. Ранее полицейские и вовсе хотели запросить сумму покруглее: 35 миллионов долларов. Пока ведомству выплатили лишь семь миллионов.
Кстати, Трамп не посещал Нью-Йорк с момента переезда в Белый дом 20 января 2017 года.
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