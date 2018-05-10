Асад рассказал о Третьей мировой из-за Сирии

Сирийский президент Башар Асад заявил, что Россия в силу своей политической мудрости не допустит развязывания третьей мировой войны в стране.

Асад высказал такую точку зрения в интервью греческой газете "Катимерини". По его словам, войны не будет "потому что, к счастью, есть мудрое лидерство России".

При этом сирийский лидер подчеркнул, что США продолжают поддерживать террористов. По его мнению, это единственная миссия Вашингтона в САР.

"Мы все знаем очень хорошо, что единственная миссия, которую Соединенные Штаты выполняют в Сирии - это поддержка террористов, независимо от их имен и группы", - поделился Асад.

В то время, как Запад не оставляет попыток "установить свою гегемонию" на Ближнем Востоке, Сирия вместе с Россией "противостоят этим попыткам", считает президент Башар Асад.

"Сирийцы дорого заплатили за провал заговора Запада и "братьев-мусульман", однако цена сопротивления меньше цены капитуляции", уверен Башар Асад. По его словам, "битва не окончена, она продолжается, и выдвигаемые сейчас гуманитарные инициативы преследуют цель добиться того, что не смогли террористы".

Президент Сирии отметил поддержку, которую стране в борьбе с терроризмом оказывают дружественные страны: экономическую и военную помощью Ирана и России."Россия защищала Сирию в Совете Безопасности, а затем направила свои вооруженные силы, ее воины геройски погибли на сирийской земле", заявил Асад, добавив, что "о поддержке друзей, которые помогли Сирии выстоять, будут написаны главы в учебниках истории".

При этом, считает президент Сирии, Турцию нельзя назвать в этой ситуации "гарантом и партнером", а к турецкому лидеру Эрдогану, который "оказывал поддержку бандам террористов", вообще нет никакого доверия.

По мнению Асада, "любое турецкое присутствие в Сирии является оккупацией".

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