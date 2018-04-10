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Источник Правда.Ру

Трамп отменил вояж по Латинской Америке из-за Сирии

Мир

Президент США Дональд Трамп отменяет поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишут американские СМИ.

Трамп отменил вояж по Латинской Америке из-за Сирии. Трамп отменил вояж по Латинской Америке из-за Сирии
Фото: REX

"Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия — прим. ВЗГЛЯД), как изначально было запланировано. По просьбе президента вице-президент поедет вместо него. Президент останется в США, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире", — заявила Сандерс.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что министерство иностранных дел Сирии пригласило ОЗХО в город Дума для расследования информации о химатаке. Об этом сообщает агентство "Сана".

Напомним, 8 апреля стало известно о применении в Сирии химического оружия. США обвинили в инциденте правительственные силы и возложили ответственность на Сирию и РФ.

"Большая цена будет заплачена", — написал также американский президент. Однако не пояснил, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" — отметил Трамп.

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