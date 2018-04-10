В шведской школе запретили контрольные из-за стресса учеников

Власти шведского города Буден ввели временный запрет на домашние задания, контрольные работы и экзамены в течение всего апреля в одной из школ.

Как пояснили журналисты SVT, "школа Стюрескулан в Будене вводит запрет на домашние задания и тесты в течение всего апреля после исследований о стрессе среди учеников".

Сообщается, что введенный запрет является временным, и касается учеников с седьмого по девятые классы и всех школьных предметов. При этом он не распространяется на единый национальный экзамен, который ежегодно перед летними каникулами проводится среди девятиклассников.

Руководитель школы Петронелла Сирка пояснила, что "мы постоянно слышим о том, что согласно исследованиям наши дети плохо себя чувствуют и что это зависит от высокого уровня стресса, который они постоянно испытывают. Это наш способ попытаться уменьшить стресс".

Если запрет скажется положительно на работе учителей и учебе школьников, то его продлят на два месяца после летних каникул, пояснила она. Напомним, дискуссии о том, нужны ли ученикам домашние задания или нет, ведутся в Швеции не первый год. В этом отношении эксперимент в Будене интересен именно тем, что причиной для него стала забота о здоровье детей.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что государственная школьная инспекция Швеции закрыла на шесть месяцев элитную школу-интернат Лундберг, после того, как стало известно о пытках новичков их старшими товарищами. Директор и все руководство Лундберга были уволены.

В ходе проверки выяснилось, что в результате "посвящения" старшеклассников двое новеньких мальчиков 14 и 15 лет получили незначительные ожоги от прижимания утюга. Девять учеников, которых подозревают в причастности к инциденту, сразу попросили покинуть школу.

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