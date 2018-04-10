Украина объявила ракету "Ольха" круче российского "Смерча"

На Украине в Одесской области начались испытания ракетного комплекса "Ольха". Как сообщил глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов,
госиспытания "Ольхи" станут финалом масштабного проекта, над которым работали украинские ученые, конструкторы и производственники.
"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — "Смерча", — цитирует начальника пресс-служба СНБО.
Испытания будут проходить в несколько этапов. В ходе них заказчик проверит характеристики "Ольхи" на соответствие заданным параметрам, а затем ракетные комплексы будут приняты на вооружение и ОПК Украины начнет их серийное производство.
Ранее сообщалось, что на Украине прошли успешные испытания крылатой ракеты наземного базирования.
По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, "речь идёт о полностью украинской разработке". Пресс-служба ведомства сообщает, что разработчиком крылатой ракеты является ГККБ "Луч" в сотрудничестве с несколькими другими предприятиями сферы ОПК.
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