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Источник Правда.Ру

Украина объявила ракету "Ольха" круче российского "Смерча"

Мир

На Украине в Одесской области начались испытания ракетного комплекса "Ольха". Как сообщил глава Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов,

Украина объявила ракету "Ольха" круче российского "Смерча". Украина объявила ракету Ольха круче российского Смерча

госиспытания "Ольхи" станут финалом масштабного проекта, над которым работали украинские ученые, конструкторы и производственники.

"Благодаря усилиям всех, кто работал над этим проектом, мы получили мощное ракетное оружие, которое по всем показателям лучше российского аналога — "Смерча", — цитирует начальника пресс-служба СНБО.

Испытания будут проходить в несколько этапов. В ходе них заказчик проверит характеристики "Ольхи" на соответствие заданным параметрам, а затем ракетные комплексы будут приняты на вооружение и ОПК Украины начнет их серийное производство.

Ранее сообщалось, что на Украине прошли успешные испытания крылатой ракеты наземного базирования.

Эту информацию подробно раскрывает компетентное медиа-издание "Военное обозрение". В частности, оно пишет следующее.

По словам секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, "речь идёт о полностью украинской разработке". Пресс-служба ведомства сообщает, что разработчиком крылатой ракеты является ГККБ "Луч" в сотрудничестве с несколькими другими предприятиями сферы ОПК.

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