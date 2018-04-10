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Источник Правда.Ру

Сирия официально пригласила ОЗХО для расследования "химатаки"

Мир

Министерство иностранных дел Сирии пригласило ОЗХО в город Дума для расследования информации о химатаке. Об этом сообщает агентство "Сана".

Сирия официально пригласила ОЗХО для расследования "химатаки". Сирия официально пригласила ОЗХО для расследования химатаки
Фото: Facebook

Напомним, 8 апреля стало известно о применении в Сирии химического оружия. США обвинили в инциденте правительственные силы и возложили ответственность на Сирию и РФ.

"Большая цена будет заплачена", — написал также американский президент. Однако не пояснил, о чем именно идет речь. "Еще одна гуманитарная катастрофа безо всякой причины. Ужас!" — отметил Трамп.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сирийские медики из Думы заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления.

Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями".

По его словам, все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, "были с обычными травмами".

"Я работаю в больнице города Дума с 2015 года, с начала всех военных событий. С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только с осколочными ранениями и обычными военными травмами", — цитируют СМИ слова медика.

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