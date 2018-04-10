В правительстве США заявили, что Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума.
По данным источников в правительстве, это могут быть удары по объектам, связанным с программой химоружия в Сирии. А эксперты вашингтонского Института ближневосточной политики предполагают, что целью может стать и аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.
Западные СМИ ранее сообщили, что химическая атака произошла 7 апреля в городе Дума. Якобы проправительственные войска сбросили на город бомбу с хлором.
Сразу после этого президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона есть много вариантов военных действий в связи с якобы имевшей место химической атакой.
Аналитики считают, что по ряду признаков новый "химический кризис" в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями.
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