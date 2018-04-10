Россию обвинили в блокировке сигналов беспилотников США

Американцы заявили, что российские военные блокируют сигналы некоторых американских беспилотников в небе над Сирией. Так они затрудняют военные операции, сообщает телеканал NBC News.

Сигналы американских дронов российские военные начали якобы глушить несколько недель назад после сообщений об использовании химоружия в Восточной Гуте. "Российские военные были обеспокоены тем, что американские военнослужащие намерены отомстить за атаки, и начали глушить GPS-системы беспилотников, работающих на этой территории", — говорится в сообщении.

Один из источников телеканала "подтвердил, что эти действия оказывают влияние на операции американских военнослужащих в Сирии". А оборудование, которое используется для этой цели, было разработано российскими военными. Оно устроено настолько сложно, что демонстрирует эффективность даже против закодированных сигналов и помехоустойчивых приемников.

Пентагон уже заявил, что "американские военнослужащие обеспечивают надлежащие меры противодействия для того, чтобы гарантировать безопасность наших пилотируемых аппаратов и беспилотных летательных аппаратов, наших сил и миссий, которые они поддерживают".

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что эсминец "Дональд Кук" вошел в восточное Средиземноморье, он вооружен крылатыми ракетами "Томагавк", которыми США год назад бомбили аэродром в Сирии после недоказанной химической атаки на гражданское население.

Как сказал "Правде. Ру" член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков, США могут нанести ракетный удар со своих крейсеров, но "мы будем рассматривать нападение на Сирию и сирийский народ как агрессию против нас, так как это агрессия против наших союзников".

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