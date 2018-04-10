Почти как Трамп: Порошенко тоже готовит удар по российским олигархам

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в ближайшее время введет ограничения против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США. Эту мысль Порошенко высказал на брифинге после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Он заявил, что поручил СБУ, кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны подготовить соответствующий проект.
"Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов", — заявил Порошенко.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в американском госдепе заявили, что власти США примут карательные меры в отношении тех стран и лиц, которые нарушат действующий в отношении России санкционный режим.
Представитель госдепа имел в виду введенный на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).
По его словам, "мы полностью выполняем CAATSA, как и предписал Конгресс, и мы без колебаний введем санкции против любой страны или лица, которые нарушат этот закон".
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