Почти как Трамп: Порошенко тоже готовит удар по российским олигархам

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в ближайшее время введет ограничения против российских бизнесменов, попавших в санкционный список США. Эту мысль Порошенко высказал на брифинге после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

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Он заявил, что поручил СБУ, кабинету министров и Совету национальной безопасности и обороны подготовить соответствующий проект.

"Они будут максимально синхронизированы с решением правительства США и, безусловно, в состав санкций будет введен и господин Дерипаска и другие олигархи, которые на сегодня являются основными участниками российских процессов", — заявил Порошенко.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в американском госдепе заявили, что власти США примут карательные меры в отношении тех стран и лиц, которые нарушат действующий в отношении России санкционный режим.

Представитель госдепа имел в виду введенный на основании закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

По его словам, "мы полностью выполняем CAATSA, как и предписал Конгресс, и мы без колебаний введем санкции против любой страны или лица, которые нарушат этот закон".

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