Незадача: ВСУ не могут освоить американскую технику

Военнослужащие Украины испытывают проблемы с освоением техники, которая поступает из США.

Фото: Marines.mil - Photos

Как заявил бывший вице-премьер Украины Роман Бессмертный в интервью NewsOne, для использования каких-либо нововведений, нужна специализированная подготовка кадров, которой в ВСУ нет.

Фактически, солдаты не могут пользоваться такими приборами, как контрартиллерийские радары, и, по сути дела, не в состоянии освоить старые американские военные автомобили.

По словам Бессмертного, украинским солдатам привычнее советская техника. "Я уже не говорю о "Хаммерах", к которым просто нет у нас сервиса. На сегодняшний день по территории Украины выкуплены все УАЗы, начиная с 452-го, заканчивая 469-м, потому что, оказывается, что наши солдаты, понятно, привыкли этим пользоваться. Так же и дизельная техника", - заявил Бессмертный.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что противотанковый ракетный комплекс 3го поколения Javelin - очень дорогое и очень опасное изделие. Удивительно, но каждый его выстрел обойдется обладателю в 80 тысяч долларов. Стрелять же можно только с расстояния 2 км, причем наблюдая танк визуально.

Разумеется, танк стоять на месте не будет, а предпримет все меры противодействия. Кроме того, головку наведения ракеты надо охлаждать перед выстрелом в течение 30 секунд. Можно представить себе скорость движения танка в сторону незадачливого ПТУРиста.

А ведь танк может не просто нейтрализовать выстрел или вульгарно раздавить стрелка гусеницами, но и уничтожить его всем имеющимся у экипажа бронемашины подсобным оружием.

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