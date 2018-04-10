Эрдогану не понравился призыв Москвы вернуть Сирии захваченные территории

Президент Турции Эрдоган раскритиковал главу российского МИДа Сергея Лаврова за предложение передать сирийский Африн под контроль Дамаска. Лавров заявил, что Москва надеется на возвращение Турцией контроля над Африном законным властям, пишет РИА Новости.

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"Подход Лаврова неправильный. Мы лучше всех знаем, кому передавать Африн. Когда придет время, мы передадим Африн его жителям", — заявил в ответ Эрдоган.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин сообщил о том, что турецкая армия прекратила преступные действия незаконных вооруженных формирований в сирийском Африне. Они начались после того, как Африн покинули курды.

"18 марта был занят город Африн. Командование курдских отрядов, осознавая свою ответственность за судьбу местных жителей, приняло решение уйти из города без боя. Вошедшие следом боевики сирийских незаконных бандформирований занялись грабежом населения. Беспорядки удалось прекратить лишь через несколько дней благодаря решительным действиям турецкой армии, которая арестовала более сотни мародеров", — рассказал Кожин.

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