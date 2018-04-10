Слово знатокам: Ющенко рассказал, чего на самом деле боится Путин

Бывший президент Украины Виктор Ющенко поделился откровениями накануне восьмой годовщины смоленской катастрофы польского самолета. Он поведал, что Лех Качиньский "глубоко понимал значение солидарности, которой так боится Москва", пишет Польское агентство печати.

"Лех глубоко понимал исключительную миссию Польши на востоке Европы", — заявил Ющенко. И вспомнил свою совместную с Качиньским поездку в Грузию в августе 2008 года.

"Я считаю, что это была одна из наших важнейших миссий, потому что посредством солидарности мы показали, что мы намного сильнее оккупанта. Мы глубоко верили, что наша совместная сила превышает все возможности российской армии. Потому что с нашей стороны была правда, а если так, то с нашей стороны был и Бог", — заявил политик.

Согласно словам Ющенко, похожей международной солидарности было мало, когда в 2014 году Россия напала на Украину. "Нам её не хватало очень долго — и только сейчас можно говорить, что политическая Европа начинает просыпаться и осознавать, что Путин не боится ни санкций, ни военной силы. Он опасается исключительно нашей солидарности", — отметил политик.

Ющенко не мог не провести аналогии между отравлением Скрипаля и его самого."Это способы борьбы с противниками, которые Россия применяла всегда. Я понимаю, каковы были причины этого. Политика, с которой я пришёл, была для Москвы невыгодной. Она отдаляла от неё Украину и являлась проевропейской политикой. Без Украины Россия никогда не будет иметь успеха. Украина является основным условием успеха российского державного проекта", — заявил украинский экс-президент.

Ющенко указал, что по этой причине Кремль занял украинский Крым и вызвал конфликт в Донбассе. "Мы платим таким образом за сближение с Западом. Трагедия, до которой дошло дело в Великобритании, может повториться в каждой стране. Это угроза для каждого из нас. Понимание этого является большим успехом", — заявил политик.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший президент Украины Виктор Ющенко дал интервью ВВС, в котором раскритиковал "феодальную политику России". Она, заявил политик, представляет вызов для "рядового европейца".

Ющенко выразил сожаление, что Европа не замечает этого даже после отравления Скрипалей. Бывший президент также рассказал, что его лично отравили в 2004 году, когда он конкурировал с "пророссийским" кандидатом на выборах.

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