В МИД оценили возможность войны России и США в Сирии

Российские эксперты считают, что угрозы военного столкновения Москвы и Вашингтона в Сирии нет.

Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов пояснил, что "все-таки разум должен восторжествовать над безумием".

Россия считает неприемлемым возможный удар США по Сирии и рассчитывает, что Вашингтон учтет российские заявления о его тяжелых последствиях, отметил Богданов.

По его словам, есть надежда, что "американские партнеры внимательно следят за теми заявлениями, которые делаются в Москве по поводу тяжелейших последствий".

"Правда.Ру" ранее сообщала, что президент США Дональд Трамп заявил, что после просмотра видеоматериалов о погибших женщинах и детях в Думе он был готов к принятию "быстрого решения". "Это не останется без ответа, и ответ будет мощным. Когда - не скажу", - сообщил журналистам президент.

Затем последовало совещание американского правительства об ответе Вашингтона на "применение" химоружия. До его начала Трамп заявил: "Мы не можем допускать такие зверства, как эти. Мы примем важное решение в течение ближайших 24 или 48 часов". Отвечая на вопрос, кто должен отвечать за химическую атаку, Трамп ответил, что "это выясняется" и добавил, что на этот вопрос "уже есть хорошие ответы".

Трамп добавил, что у США "много вариантов ответа, военных", пообещав, что об этом станет известно "очень скоро, но, возможно, уже постфактум".

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