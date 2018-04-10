За что Сыроежкина и Электроника внесли в базу "Миротворца"

База украинского сайта "Миротворец" пополнилась исполнителями главных ролей в детском советском фильме "Приключения Электроника". Близнецы Юрий и Владимир Торсуевы внесены в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса".

Фото: Fotodom.ru

Также актёры обвиняются в "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", пишет РИА Новости.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине сайт "Миротворец" пополнился именем кандидата в президенты России и бывшей ведущей "Дома-2" Ксении Собчак. Причина — "незаконное пересечение государственной границы Украины", сообщается на сайте.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым", — сказано в сообщении.

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