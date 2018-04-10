Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

За что Сыроежкина и Электроника внесли в базу "Миротворца"

Мир

База украинского сайта "Миротворец" пополнилась исполнителями главных ролей в детском советском фильме "Приключения Электроника". Близнецы Юрий и Владимир Торсуевы внесены в базу за "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса".

За что Сыроежкина и Электроника внесли в базу "Миротворца". За что Сыроежкина и Электроника внесли в базу Миротворца
Фото: Fotodom.ru

Также актёры обвиняются в "участии в антиукраинских пропагандистских мероприятиях", пишет РИА Новости.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что на Украине сайт "Миротворец" пополнился именем кандидата в президенты России и бывшей ведущей "Дома-2" Ксении Собчак. Причина — "незаконное пересечение государственной границы Украины", сообщается на сайте.

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым в апреле 2014 года. Манипулирование общественно-значимой информацией с целью получения политических дивидендов. В 2014 году оправдывала российскую оккупацию АР Крым", — сказано в сообщении.

Читайте также:

Украинцев ставят к стене объявленной смерти

На Украине опубликован гигантский расстрельный список журналистов

Сайт "Миротворец", на котором публиковались данные инакомыслящих украинцев перед их убийством, "хакнули"


Сайт-убийца "Миротворец" закрыт
Обсудить
Актуальная аналитика
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Здравоохранение
"Острая финансовая недостаточность": смоленское здравоохранение на грани банкротства
Формула небес
Астролог: рожденные 10.04 отважны
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Мир
Тайными тропами: Скрипалей отправят к Родченкову
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет

Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.

Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Ближний Восток
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США
Айдын Мехтиев Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.04 отважны Соломон Соловьев Игорь Буккер ФБР разыскало номарха Древнего Египта Игорь Буккер
Комментарии
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Аман Тулеев избран председателем Кемеровского облсовета
National Interest назвал способ предотвратить войну США с Россией
Аман Тулеев избран председателем Кемеровского облсовета
Хроника: США готовятся начать Третью мировую в Сирии
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Правительство умывает руки: россияне будут сами копить на пенсию
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Астролог: рожденные 10.04 отважны
Правительство умывает руки: россияне будут сами копить на пенсию
Цекало рассказал, что произошло в "Норд-Осте" на самом деле
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался