Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе

К сирийскому Тартусу подошел американский эсминец "Дональд Кук" (DDG-75), оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", а также системой противоракетной обороны "Иджис". Именно там находится база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в 100 км, сообщает телеканал CNN Turk.

Накануне эсминец вышел из кипрского порта Ларнака и направился к берегам Сирии. При этом его четыре раза облетали российские военные самолеты.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что США не уведомили Россию о приближении американской группировки кораблей ВМС к российской военно-морской базе в Тартусе.

"В районе Тартуса на удалении 150 миль появляется группировка кораблей ВМС США. В принятой международной практике заранее уведомляются потенциальные участники событий в этом районе. Мы не уведомлены, хотя на законных основаниях мы ратифицировали договор о двух наших базах в Тартусе и Хмеймиме", — цитирует заявление Шаманова на заседании Госдумы "Интерфакс".

"Более того, еще заявляют в лице президента (США Дональда) Трампа, что он подумает и, несмотря на резолюции или их отсутствие в Совете безопасности ООН, через 36 часов они могут нанести удар. Всё это попахивает событиями, которые за рамками общепризнанных международных норм", — пояснил Шаманов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США ждут "серьезные последствия" в случае удара по Сирии.

"Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии", — заявил постпред на заседании Совбеза.

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