Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе

Мир

К сирийскому Тартусу подошел американский эсминец "Дональд Кук" (DDG-75), оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", а также системой противоракетной обороны "Иджис". Именно там находится база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в 100 км, сообщает телеканал CNN Turk.

Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе. Эсминец США с Томагавками встал напротив базы РФ в Тартусе

Накануне эсминец вышел из кипрского порта Ларнака и направился к берегам Сирии. При этом его четыре раза облетали российские военные самолеты.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что США не уведомили Россию о приближении американской группировки кораблей ВМС к российской военно-морской базе в Тартусе.

"В районе Тартуса на удалении 150 миль появляется группировка кораблей ВМС США. В принятой международной практике заранее уведомляются потенциальные участники событий в этом районе. Мы не уведомлены, хотя на законных основаниях мы ратифицировали договор о двух наших базах в Тартусе и Хмеймиме", — цитирует заявление Шаманова на заседании Госдумы "Интерфакс".

"Более того, еще заявляют в лице президента (США Дональда) Трампа, что он подумает и, несмотря на резолюции или их отсутствие в Совете безопасности ООН, через 36 часов они могут нанести удар. Всё это попахивает событиями, которые за рамками общепризнанных международных норм", — пояснил Шаманов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США ждут "серьезные последствия" в случае удара по Сирии.

"Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии", — заявил постпред на заседании Совбеза.

Читайте также:

Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии

В Сирии началось восстание против союзников США

Опубликована реальная история атаки США на россиян в Сирии


Новый убийца США: эсминец Zumwalt отправился в плавание
Обсудить
Актуальная аналитика
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Здравоохранение
"Острая финансовая недостаточность": смоленское здравоохранение на грани банкротства
Формула небес
Астролог: рожденные 10.04 отважны
Читательский топ
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Москва не считает введенные США новые санкции против РФ легитимными.

Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Ближний Восток
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Ближний Восток
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Мир
Тайными тропами: Скрипалей отправят к Родченкову
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет

Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.

Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Ближний Восток
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США
Айдын Мехтиев Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран Айдын Мехтиев Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.04 отважны Соломон Соловьев Игорь Буккер ФБР разыскало номарха Древнего Египта Игорь Буккер
Комментарии
Аман Тулеев избран председателем Кемеровского облсовета
National Interest назвал способ предотвратить войну США с Россией
Аман Тулеев избран председателем Кемеровского облсовета
Хроника: США готовятся начать Третью мировую в Сирии
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Правительство умывает руки: россияне будут сами копить на пенсию
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Эсминец США с "Томагавками" встал напротив базы РФ в Тартусе
Астролог: рожденные 10.04 отважны
Правительство умывает руки: россияне будут сами копить на пенсию
Цекало рассказал, что произошло в "Норд-Осте" на самом деле
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался