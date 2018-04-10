СМИ: Юлия Скрипаль выписана из больницы

Врачи больницы в британском Солсбери заявили, что россиянка Юлия Скрипаль выписана.

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По словам медиков, "пациенты находятся на разных стадиях с точки зрения состояния. Юлию уже выписали из больницы".

При этом специалисты заявили, что отец Юлии экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, он поправляется медленнее, однако врачи надеются, что вскоре он тоже будет выписан.

Ранее сообщалось, что дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия, пострадавшая от отравления в Великобритании, после выписки из больницы отправлена в безопасное место.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что, по данным Salisbury NHS Foundation Trust, после инцидента в Солсбери 4 марта три человека лечились в стационаре в районной больнице, которая предоставляла регулярные отчеты о состоянии пациентов, соблюдая при этом полную конфиденциальность.

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