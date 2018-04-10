Китай создаст военную базу под носом у США

Китай создаст военно-морскую базу на территории островного государства Вануату в Тихом океане. Предварительные дискуссии по этому вопросу между правительствами двух стран уже начались, пишет The Sydney Morning Herald.

Официального предложения от Китая еще не поступало. Но планы КНР построить военный объект неподалёку от Австралии уже обсуждались на высоком уровне в Канберре и Вашингтоне. База будет находиться менее чем в 2 тыс. км от берегов Австралии и позволит Китаю изменить стратегический баланс сил в регионе, что потенциально увеличит риск конфронтации между Пекином и Вашингтоном.

Эта база станет первой китайской базой в Тихом океане и второй в мире. Австралийская разведка и партнёры в США и Новой Зеландии обеспокоены усилением влияния Китая в странах Океании.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Китай приступил к обустройству своей первой военной базы, расположенной за рубежом. Она будет находиться на территории государства Джибути на северо-востоке Африки.

При этом китайская база будет размещаться в 13 км от американской, передает телеканал Fox News. Там будут храниться боеприпасы, разместятся службы для эксплуатации флота и авиации. Также там будет присутствовать небольшой контингент китайских морских пехотинцев.

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