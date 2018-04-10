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Источник Правда.Ру

Китай создаст военную базу под носом у США

Мир

Китай создаст военно-морскую базу на территории островного государства Вануату в Тихом океане. Предварительные дискуссии по этому вопросу между правительствами двух стран уже начались, пишет The Sydney Morning Herald.

Китай создаст военную базу под носом у США. Китай создаст военную базу под носом у США

Официального предложения от Китая еще не поступало. Но планы КНР построить военный объект неподалёку от Австралии уже обсуждались на высоком уровне в Канберре и Вашингтоне. База будет находиться менее чем в 2 тыс. км от берегов Австралии и позволит Китаю изменить стратегический баланс сил в регионе, что потенциально увеличит риск конфронтации между Пекином и Вашингтоном.

Эта база станет первой китайской базой в Тихом океане и второй в мире. Австралийская разведка и партнёры в США и Новой Зеландии обеспокоены усилением влияния Китая в странах Океании.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Китай приступил к обустройству своей первой военной базы, расположенной за рубежом. Она будет находиться на территории государства Джибути на северо-востоке Африки.

При этом китайская база будет размещаться в 13 км от американской, передает телеканал Fox News. Там будут храниться боеприпасы, разместятся службы для эксплуатации флота и авиации. Также там будет присутствовать небольшой контингент китайских морских пехотинцев.

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