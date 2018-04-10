В посольстве России в Великобритании сообщили, что тайное переселение Скрипалей в США будет расцениваться как похищение граждан страны.
По словам пресс-секретаря российского посольства в Лондоне, переселение Сергея и Юлии Скрипалей будет расцениваться как грубое нарушение норм международного права.
Он также отметил, что поведение британской стороны является нарушением обязательства по Венской конвенции о консульских сношениях и двусторонней Консульской конвенции.
Как отметил пресс-секретарь посольства России, "в случае если тайное переселение Сергея и Юлии Скрипалей всё же будет осуществлено, возможность услышать их версию событий 4 марта будет, весьма вероятно, утрачена".
Напомним, издание Sunday Times утверждало, что ЦРУ готово включить их в программу защиты свидетелей, предоставив американские паспорта.
Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила в этом инциденте Россию.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что секретная служба МИ-6 обсудила с ЦРУ возможность укрытия на территории США Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Причина переезда - защита их от новых покушений.
Издание отмечает, что Сергею Скрипалю и его дочери Юлии предложат переехать в США под новыми именами. Британцы в качестве укрытия рассматривали и другие страны, в частности, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Однако они признаны менее надежными с точки зрения безопасности. Зато именно Америка оценена как "страна с наименьшими шансами на то, что их там убьют".
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