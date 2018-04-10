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Источник Правда.Ру

Названы 10 лучших автомобилей человечества

Мир

Портал ISeeCars составил рейтинг самых выносливых автомобилей, способных пройти свыше 320 тысяч километров.

Названы 10 лучших автомобилей человечества. 385627.jpeg

Вполне предсказуемо лидерами рейтинга стали внедорожники. Первое место досталось Toyota Sequoia - 6,6% этой модели имеют пробег более 320 тысяч километров.

На втором месте оказался  Ford Expedition с показателем 5,4%. Третьим стал Chevrolet Suburban с показателем 5,2%. Четвертое и пятое места были присуждены моделям Toyota 4Runner (4,2%) и GMC Yukon XL (3,9%).

В список также попали Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Toyota Tacoma и Toyota Avalon и Honda Odyssey.

Как рассказывала "Правда.Ру", специалисты сайта AutoGuide составили своеобразный гангстерский рейтинг машин для угона.

На первой строчке - американский пикап Ford F-150 Raptor. По словам британских экспертов, "бонни и клайды" должны в первую очередь подумать о колесах.

Вторая строчка в топе - у Jeep Grand Cherokee SRT, третья - у Range Rover Sport SRT. Эти авто совмещают в себе отличную грузоподъемность и скорость, подчеркивают специалисты.

Далее в списке идут Nissan GT-R, Toyota Corolla, а также Range Rover Td6 и Lexus GX 460. Замыкают рейтинг дизельный пикап Ram 3500, Volkswagen Golf R и японская Subaru WRX STI.

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