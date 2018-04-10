Названы 10 лучших автомобилей человечества

Портал ISeeCars составил рейтинг самых выносливых автомобилей, способных пройти свыше 320 тысяч километров.

Вполне предсказуемо лидерами рейтинга стали внедорожники. Первое место досталось Toyota Sequoia - 6,6% этой модели имеют пробег более 320 тысяч километров.

На втором месте оказался Ford Expedition с показателем 5,4%. Третьим стал Chevrolet Suburban с показателем 5,2%. Четвертое и пятое места были присуждены моделям Toyota 4Runner (4,2%) и GMC Yukon XL (3,9%).

В список также попали Chevrolet Tahoe, GMC Yukon, Toyota Tacoma и Toyota Avalon и Honda Odyssey.

Как рассказывала "Правда.Ру", специалисты сайта AutoGuide составили своеобразный гангстерский рейтинг машин для угона.

На первой строчке - американский пикап Ford F-150 Raptor. По словам британских экспертов, "бонни и клайды" должны в первую очередь подумать о колесах.

Вторая строчка в топе - у Jeep Grand Cherokee SRT, третья - у Range Rover Sport SRT. Эти авто совмещают в себе отличную грузоподъемность и скорость, подчеркивают специалисты.

Далее в списке идут Nissan GT-R, Toyota Corolla, а также Range Rover Td6 и Lexus GX 460. Замыкают рейтинг дизельный пикап Ram 3500, Volkswagen Golf R и японская Subaru WRX STI.

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