Хроника: США готовятся начать Третью мировую в Сирии

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США ждут "серьезные последствия" в случае удара по Сирии.

"Мы неоднократно предупреждали американскую сторону о возможных очень негативных последствиях возможного применения ими оружия против законного сирийского правительства и в особенности, если применение этого оружия — не дай Бог, конечно — затронет наших военных, которые законно находятся в Сирии", — заявил постпред на заседании Совбеза.

Как сообщает ТАСС, Небензя отметил, что западным политикам необходимо "поумерить ястребиную риторику" и прекратить безрассудные поползновения, бросающие вызов глобальной безопасности. Постпред сказал, что западных руководителей никто не уполномочивал брать на себя роль мировых жандармов.

Между тем, как сообщает в телеграм-канале "Политджойстик", "объявлена внезапная тревога по всем подразделениям Сухопутных войск, Военно-космических сил и войскам ПВО Вооруженных сил Российской Федерации".По данным канала. "8-9 апреля большое количество военных кораблей выведено в море. В рамках проведения учебных маневров вышли в море для выполнения поставленных задач и ракетные корабли Черноморского флота. Наблюдается движение боевой техники, включая системы тактического и оперативного развертывания, практически по всей стране.

Наибольшая активность частей и отдельных подразделений вооруженных сил наблюдается в западной части России, вблизи границ с Украиной и Республикой Беларусь, а также в Забайкальском военном округе и на Дальнем Востоке. Из мест постоянной дислокации вышли ракетные комплексы "Искандер" и дивизионы противовоздушной обороны. Отдельные источники сообщают о развертывании пунктов командования и управления на основных военных военно-морских базах и военных аэродромах. Министерство обороны Российской Федерации не комментирует информацию о передислокации и перемещениях воинских частей".

В СМИ, меж тем, прозвучало заявление начальника Генштаба армии генерала Валерия Герасимова о том, что ВС РФ ответят на планируемый США ракетно-бомбовый удар по Дамаску в случае возникновения угрозы российским военным.

"В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", — сказал Герасимов. Герасимов напомнил, что в правительственных учреждениях Дамаска и на объектах министерства обороны Сирии находятся и российские военные.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что США приступили к приготовлениям для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о якобы примененном химическом оружии в городе Дума. В этом Штаты обвинили Дамаск и Россию, сообщает Wall Street Journal.

Трамп заявил, что после просмотра видеоматериалов о погибших женщинах и детях в Думе он был готов к принятию "быстрого решения". "Это не останется без ответа, и ответ будет мощным. Когда — не скажу", — сообщил журналистам президент.

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