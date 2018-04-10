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Источник Правда.Ру

Украинский чиновник пообещал развал и исчезновение России

Мир

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак надеется на "скорое исчезновение России".

Украинский политик пообещал развал и исчезновение России. 385624.jpeg

Грымчак во время разговора с украинскими журналистами пояснил, что надеется на то, что такого государства, как Российская Федерация, не будет.

По его словам, "дозвонился человек из Москвы и начал рассказывать, что "вас не существует". "С такими мыслями будете жить в Тверском княжестве и радоваться жизни".

Отношения России и Украины, и без того, непростые, в последнее время осложнились задержанием в водах Азовского моря траулер "Норд", которое якобы нарушило украинские границы.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова уже обратилась в ООН, ОБСЕ и Совет Европы, указав на незаконные действия Украины.

Напомним по поводу Крымского моста украинцы писали в соцсетях, что "он рухнет через год-два. Знаете сколько там метров донных отложений? А плавучие северные льдины?!". "Этот мост будет стоять веками и напоминать Украине о Крыме, который она потеряла",- отвечают им пользователи, а эксперты "в пух и прах" разбивают теории о сносе моста льдом или проваливании его в ил.

Напомним, что ряду строителей Керченского моста, чьи данные были опубликованы на Facebook украинского сайта "Миротворец", поступали и угрозы. Как пишет один из строителей, "кто-то где-то выложил ссылки на мой аккаунт в Контакте и посыпались угрозы убить, изнасиловать и даже отрезать голову". При этом, как отмечает россиянин, в основном они приходят с анонимных "пустых" аккаунтов или от подростков-украинцев.

Кстати, освещение моста после его запуска будет демонстрировать, чей же именно Крым и, собственно, сам мост. Проект предусматривает статичную светоцветовую картину в цветах российского триколора: арочные пролеты подсвечены тремя цветами: автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным, а фарватерные опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым цветом.

Как ранее писал Политонлайн, украинские политики, журналисты и активисты призывали ВСУ уничтожить Крымский мост. Также с "деблокированием" акватории Крымского моста раньше "носились" некоторые военные США.

Однако, как официально заявила Россия, охрана строительства и запущенного (после открытия) моста будет проводиться на высшем уровне — включая подводных контр-диверсантов, флот, авиацию и средства ПВО.

Темы мост украина
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