Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Тереза Мэй объяснила "почему русские отравили Скипалей"

Мир

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь обвинила Россию в покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тереза Мэй объяснила "почему русские отравили Скипалей". 385622.jpeg

Мэй считает, что только Москва обладает сочетанием "мотива и возможностей", чтобы отомстить шпиону. Об этом Мэй заявила в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Копенгагене.

По ее словам, "нет другого правдоподобного объяснения, кроме того, что к этому была причастна Россия".

Напомним, что власти Великобритании решили снести все объекты, которые успели посетить Скрипали. Речь, в том числе, идет и об доме и баре в городе Солсбери.

Со своей стороны, в России заявили, что таким образом британцы пытаются уничтожить улики и напомнили о сверхбыстрой кремации домашних животных Скрипалей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Виктория Скрипаль выражала намерение посетить Великобританию и навестить свою двоюродную сестру Юлию, которая пострадала вместе с отцом в результате отравления в Солсбери.

При этом Виктория Скрипаль сомневалась в том, что ей удастся получить визу. Впрочем, такой вариант можно было предполагать - в британской прессе, например, звучали предположения, что Викторию российские власти собираются использовать как "таран", чтобы добраться до Юлии. Как известно, власти Британии отказывают российским дипломатам в консульском доступе.

Читайте также:

Врачи сообщили об улучшении состояния Сергея Скрипаля

Как Россия заставит ООН раскрыть отравление Скрипаля

Юлия Скрипаль сообщила, что идет на поправку

 

Темы отравление
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 10.04 отважны
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Человек
ФБР разыскало номарха Древнего Египта
Читательский топ
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия

В результате ракетного удара по авиабазе ВВС Сирии в провинции  Хомс погибли и получили ранения несколько человек.

По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Мир
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Мир
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"

Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими. 

Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Политика
Трамп разбушевался: от президента США досталось и Путину, и Обаме
Политика
Тайными тропами: Скрипалей отправят к Родченкову
Ближний Восток
Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет

Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.

Неплохо сработано: ЗРК "Панцирь" сбил 5 из 8 израильских ракет
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Мир
Стало известно, кто атаковал авиабазу в Сирии
Украина
Порошенко заявил об окончательной победе Киева в войне
Мир
Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 10.04 отважны Соломон Соловьев Айдын Мехтиев Израиль бросил вызов Ирану Айдын Мехтиев Игорь Буккер ФБР разыскало номарха Древнего Египта Игорь Буккер
Комментарии
Россия предупредила - пересмотр границ космоса приведет к войне
Тереза Мэй объяснила "почему русские отравили Скипалей"
СМИ: НАТО откажет Лондону, если Британия начнет войну с Россией
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Путин наградил орденом генерал-майора морской пехоты США
Вопреки США и Порошенко: Путин и Меркель поддержали "Северный поток-2"
Аман Тулеев избран председателем Кемеровского облсовета
Тереза Мэй объяснила "почему русские отравили Скипалей"
Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии
Израиль бросил вызов Ирану
Израиль бросил вызов Ирану
По Сирии нанесен мощный ракетный удар: реакция и последствия
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Боевой резерв: что будет, если США тронут российские активы
Израиль бросил вызов Ирану
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Названы конкретные варианты ответа на санкции США
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Израильский генерал раскрыл тайну удара по "аэродрому с русскими"
Израиль бросил вызов Ирану
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался