Тереза Мэй объяснила "почему русские отравили Скипалей"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь обвинила Россию в покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Мэй считает, что только Москва обладает сочетанием "мотива и возможностей", чтобы отомстить шпиону. Об этом Мэй заявила в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Копенгагене.

По ее словам, "нет другого правдоподобного объяснения, кроме того, что к этому была причастна Россия".

Напомним, что власти Великобритании решили снести все объекты, которые успели посетить Скрипали. Речь, в том числе, идет и об доме и баре в городе Солсбери.

Со своей стороны, в России заявили, что таким образом британцы пытаются уничтожить улики и напомнили о сверхбыстрой кремации домашних животных Скрипалей.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Виктория Скрипаль выражала намерение посетить Великобританию и навестить свою двоюродную сестру Юлию, которая пострадала вместе с отцом в результате отравления в Солсбери.

При этом Виктория Скрипаль сомневалась в том, что ей удастся получить визу. Впрочем, такой вариант можно было предполагать - в британской прессе, например, звучали предположения, что Викторию российские власти собираются использовать как "таран", чтобы добраться до Юлии. Как известно, власти Британии отказывают российским дипломатам в консульском доступе.

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