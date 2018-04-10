Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь обвинила Россию в покушении на убийство экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Мэй считает, что только Москва обладает сочетанием "мотива и возможностей", чтобы отомстить шпиону. Об этом Мэй заявила в ходе пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном в Копенгагене.
По ее словам, "нет другого правдоподобного объяснения, кроме того, что к этому была причастна Россия".
Напомним, что власти Великобритании решили снести все объекты, которые успели посетить Скрипали. Речь, в том числе, идет и об доме и баре в городе Солсбери.
Со своей стороны, в России заявили, что таким образом британцы пытаются уничтожить улики и напомнили о сверхбыстрой кремации домашних животных Скрипалей.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Виктория Скрипаль выражала намерение посетить Великобританию и навестить свою двоюродную сестру Юлию, которая пострадала вместе с отцом в результате отравления в Солсбери.
При этом Виктория Скрипаль сомневалась в том, что ей удастся получить визу. Впрочем, такой вариант можно было предполагать - в британской прессе, например, звучали предположения, что Викторию российские власти собираются использовать как "таран", чтобы добраться до Юлии. Как известно, власти Британии отказывают российским дипломатам в консульском доступе.
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В результате ракетного удара по авиабазе ВВС Сирии в провинции Хомс погибли и получили ранения несколько человек.
Израильские военные косвенно признали, что удар по сирийской базе "Тийфор" в провинции Хомс нанесен именно ими.
Российский ЗРК "Панцирь" хорошо сработал в Сирии, уничтожив пять из восьми современных израильских ракет, считает военный политолог Михаил Александров.