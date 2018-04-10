Без вариантов: США готовятся к войне с Россией в Сирии

США приступили к приготовлениям для нанесения удара по Сирии в ответ на сообщения о якобы примененном химическом оружии в городе Дума. В этом Штаты обвинили Дамаск и Россию, сообщает Wall Street Journal.

Трамп заявил, что после просмотра видеоматериалов о погибших женщинах и детях в Думе он был готов к принятию "быстрого решения". "Это не останется без ответа, и ответ будет мощным. Когда — не скажу", — сообщил журналистам президент.

Затем последовало совещание американского правительства об ответе Вашингтона на "применение" химоружия. До его начала Трамп заявил: "Мы не можем допускать такие зверства, как эти. Мы примем важное решение в течение ближайших 24 или 48 часов". Отвечая на вопрос, кто должен отвечать за химическую атаку, Трамп ответил, что "это выясняется" и добавил, что на этот вопрос "уже есть хорошие ответы".

Трамп добавил, что у США "много вариантов ответа, военных", пообещав, что об этом станет известно "очень скоро, но, возможно, уже постфактум".

В то же время издание отмечает, что "по меньшей мере, один ракетный эсминец ВМС США выдвигается к сирийскому побережью". "Пентагон уже подготовил для господина Трампа серию военных мер", поскольку президент ранее сказал, что "все заплатят" за химическую атаку, включая Россию и Иран, "если они помогали Дамаску в применении химоружия", говорится в публикации.

Второй американский эсминец может достигнуть Средиземного моря в течение нескольких дней. Он прибудет на восток Средиземного моря, откуда он сможет нанести удар по Сирии.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что сирийские медики из Думы заявили, что к ним не поступали пациенты с признаками химического отравления.

Как сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон, врач Ясер Абдель-Мажид рассказал, что "ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями".

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