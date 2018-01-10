Раскрыты истинные цели антидопинговой комиссии Макларена

В сети появилась переписка сотрудников Международного олимпийского комитета (МОК), раскрывающая истинную цель комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

Инфорацию выложили хакеры группировки Fancy Bear. По их словам, целью работы Макларена была не борьба с допингом, а расширение контроля WADA над МОК.

В документах говорится, что перед юристом поставили задачу лишить Россию Олимпийских игр, дискредитировав комитет и все олимпийское движение.

Сообщается, что представители США и Канады намеревались добиться исключения европейцев из руководства олимпийского движения. Американская сторона призывала WADA выйти из-под юрисдикции МОК, чтобы самостоятельно наказывать нарушителей антидопинговых правил.

Напомним, расследование Ричарда Макларена началось в мае 2016 года после того, как бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, бежавший в США, дал интервью, в котором рассказал о существовании в России допинговой системы, благодаря которой отечественные спортсмены одержали победу на Олимпиаде в Сочи.

Итоговый доклад Макларена полностью повторил обвинения Родченкова. Канадец не представил весомых доказательств, позволивших ему сделать подобные выводы, даже после запроса МОК.

Никаких доказательств выдвигаемых обвинений против российских спортсменов Макларен представить так и не смог. При этом отчетливо наблюдались нарушения в работе самой комиссии: не вызывались спортсмены, против которых выдвигаются обвинения в применении допинга, не было данных о том, как проходила процедура проверки проб.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически отвергает причастность государства к возможному употреблению допинга российскими спортсменами.

"Мы с самого начала, естественно, отрицали какую-либо причастность государства, или государственных ведомств, или служб, или органов к возможному употреблению допинга спортсменами", - сказал Песков.