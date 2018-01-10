Турецкое информагентство обвинило Россию в помощи ИГ*

Турецкое агентство "Анадолу" заявило, что сирийская армия Башара Асада и боевики ИГ* продолжают тесно координировать свои действия, продвигаться в сирийском Идлибе и наносить удары по районам, подконтрольным вооруженной оппозиции.

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Агентство сообщает, что якобы удары ВКС России способствовали тому, что боевики ИГ за два дня захватили контролируемые сирийской оппозицией и группировкой "Хеят Тахрир Шам" села Тафави, Азизия, Джуб Осман, Лувейбиде, Хава и Мусайтибах в провинции Хама.

В материале напоминается, что ранее армия Асада при поддержке проиранских сил взяла под контроль район Синджар провинции Идлиб, сократив расстояние до аэропорта Эбу Зухур до девяти километров.

Отметим, 49% акций информагентства "Анадолу" принадлежит государству.

Ожесточенные бои в провинции Идлиб в последнее время вспыхнули после попытки наступления, которые предприняли боевики — в том числе и из группировок, поддерживаемых Турцией.

Сирийская армия, отразив атаку, начала успешное контрнаступление, что спровоцировало повышенную нервозность в Анкаре. Накануне в турецкий МИД были вызваны послы России и Ирана, которых турецкие власти призвали повлиять на правительство Сирии. О попытках Турции остановить наступление боевиков в конце декабря-начале января ничего неизвестно.

Отметим, что в среду стало известно о письме, направленном Минобороны России руководителям Генштаба и разведки Турции, в котором говорится о необходимости обеспечить прекращение огня подконтрольными Анкаре вооруженными формированиями в зоне деэскалации "Идлиб" в Сирии.

* Организация запрещена в России