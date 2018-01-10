Россия призвала Европу внести "более существенный" вклад в урегулирование ситуации в Сирии.
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов обратился с призывом к Брюсселю не просто оказывать Сирии гуманитарную помощь.
По его словам, "ЕС хочет для начала увидеть политический переход, однако в это время страдают люди. Поэтому мы полагаем, что настало время выйти за рамки гуманитарной помощи к чему-то более существенному".
Дипломат выразил надежду, что Брюссель предоставит средства для восстановления Сирии. Он добавил, что "мы будем координировать усилия с другими возможными игроками. Гипотетически, иранцы могут сказать: «Мы жертвуем определенную сумму для восстановления, а что скажет Британия? Что скажет ЕС?".
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности, посвященных ситуации в сирийской Ракке, также выразил мнение, что участники международной коалиции по борьбе с ИГ* должны заняться восстановлением этого города.
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* Организация запрещена в России
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