СМИ: Россия принуждает ЕС платить за восстановление Сирии

Россия призвала Европу внести "более существенный" вклад в урегулирование ситуации в Сирии.

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Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов обратился с призывом к Брюсселю не просто оказывать Сирии гуманитарную помощь.

По его словам, "ЕС хочет для начала увидеть политический переход, однако в это время страдают люди. Поэтому мы полагаем, что настало время выйти за рамки гуманитарной помощи к чему-то более существенному".

Дипломат выразил надежду, что Брюссель предоставит средства для восстановления Сирии. Он добавил, что "мы будем координировать усилия с другими возможными игроками. Гипотетически, иранцы могут сказать: «Мы жертвуем определенную сумму для восстановления, а что скажет Британия? Что скажет ЕС?".

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совета Безопасности, посвященных ситуации в сирийской Ракке, также выразил мнение, что участники международной коалиции по борьбе с ИГ* должны заняться восстановлением этого города.

Осознав, что после вмешательства России в сирийский конфликт разжигать там больше нечего, Запад будет искать другую территорию, чтобы наказать нашу страну. Где может вспыхнуть новая война, "Правде.Ру" рассказал политолог, американист, доцент МГИМО Алексей Фененко.

* Организация запрещена в России