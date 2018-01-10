Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что размещение в Крыму второго зенитно-ракетного дивизиона С-400 стало сигналом Украине.
По его словам, он адресован украинским разработчикам ракетного оружия. Как сообщил источник в силовых структурах полуострова, новый дивизион в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.
Напомним, весной 2017 года первый С-400 развернули около Феодосии. Причем оба формирования могут отразить потенциальные ракетные угрозы со стороны Украины.
"Чтобы там ни испытывали киевские тактики, любой объект, пересекающий воздушную границу полуострова без разрешения, будет гарантированно сбит - летит он в сторону Крымского моста или на евпаторийские санатории. Могу сказать одно: любая попытка прощупать нашу противовоздушную оборону закончится плачевно", - пояснил Белик.
Впрочем, на Западе уже переволновались, узнав о размещении Россией в Крыму носителей тактического ядерного оружия. Среди них, например, стратегические бомбардировщики Ту-22М3 и оперативно-тактические комплексы "Искандер-М", способные стрелять ракетами с ядерными БЧ.
Кроме того, в Крыму развернуты системы "Бал", "Бастион", комплексы ПВО С-400, С-300, "Бук-М2", а также эшелонированная противовоздушная оборона, на аэродромы полуострова передислоцированы новейшие истребители и бомбардировщики ВКС России, происходит глубокая модернизация Черноморского флота.
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