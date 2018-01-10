Власти США собираются ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности.
Как пишет The Guardian, бывший старший директор Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал заявил, что такими боеголовками оснастят модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5.
Вулфстал подчеркнул, что действия США направлены на сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае конфликта в Восточной Европе.
Сообщается, что Пентагон также расширил перечень условий, при которых США могут нанести ядерный удар по противнику. К ним относится ответ на неядерную атаку, повлекшую большое количество жертв, или ответ на атаку объектов жизнеобеспечения населения, управления и контроля за ядерным вооружением.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что США не откажутся от ядерного оружия, поскольку главным принципом их политики является сдерживание устрашением. Об этом говорится в докладе "Ядерный обзор", который министр обороны направил Конгрессу США.
В нем представлены взгляды политического и военного руководства страны на ядерную политику в перспективе на 20 лет.
В ближайшие годы американцы сделают ставку на создание нового поколения малых ядерных боезарядов. Опробовать эту концепцию они захотят в одном из подвернувшихся конфликтов. Такую точку зрения "Правде.Ру" высказал научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.
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