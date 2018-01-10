Cоциологи "Левада-центра" заявили о том, что две трети россиян считают США, Украину и Европу "врагами".
Последний опрос показал, что 23% опрошенных уверены, что "наша страна окружена врагами со всех сторон". Опрос был проведен в начале декабря 2017 и показал, что 66% респондентов на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, ответили утвердительно.
При этом 21% отрицает их наличие. Сегодня главными врагами России были названы США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%). Врагами также считаются бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), сторонники фундаментального ислама и запрещенного в России «Исламского государства» (5%). Государства Ближнего Востока.
Отдельно были отмечены "те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / "друзья [президента России Владимира] Путина», получили по 4%.Неприязненный настрой россиян социолог Левада-центра Денис Волков связал с информационным фоном.
"По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны", - объясняет он. По его мнению, такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.
По данным социологов, плохо относятся к США - 66%, Евросоюзу -54% и Украине - 56% опрошенных. При этом в январе 2017 года о негативном отношении к США заявляли 49% россиян, к декабрю их число выросло до 60%. Положительные оценки США снизились: в начале года их было 37%, к концу уже 24%.
Что касается ЕС, то к нему плохо относятся 54% граждан РФ, позитивную реакцию европейское сообщество вызывает у 28% опрошенных. Украину не любят больше половины опрошенных (56%) высказали негативное мнение.
В то же время россияне положительно отзываются о Японии: 48% хорошо относятся к этому государству, несмотря на курильский вопрос. По сути, чаще всего озвучивается мнение, что, несмотря на ряд разногласий, России всё же следует наладить отношения с США и другими западными странами, уверено большинство граждан (75%).
На Украине ситуация тоже неспокойная - плохо или даже очень плохо относятся к России 46% украинцев. При этом хорошо или очень хорошо - 37% респондентов, не определились с ответом 17%.
Стоит добавить, что отношение украинцев к России существенно зависит от региона - на Западе и в Центре положительно относятся к России 31%, на Юге - 45%, на Востоке - 54%.
Количество положительно настроенных украинцев с мая 2017 уменьшилось с 44% до 37%, а количество положительно настроенных к Украине россиян выросло с 26% до 32%.
Последние данные ВЦИОМ показали, что оценка российско-украинских отношений в их глазах остается низкой. Положительными отношения между братскими государствами назвали лишь 9% респондентов, 13% дали оценку "прохладные". Каждый десятый назвал отношения нейтральными. Всего же на вопросы социологов ответили свыше 1800 человек. "Оценки российско-украинских отношений в нашем обществе не улучшаются: напряженность ощущают 36% россиян, враждебность - 25%", - говорится в материалах опроса.
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