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Чем Россия ответит на "квартал Немцова" у своего посольства в США

Мир

Власти Вашингтона приняли решение присвоить имя Бориса Немцова кварталу около посольства России.

Чем Россия ответит на "квартал Немцова" у своего посольства в США. 381597.jpeg

Название "Борис Немцов плаза" получит квартил 2600 по Висконсин-авеню, расположенный между Дэвис-стрит и Эдмундс-стрит.

Как пояснил российский журналист Владимир Кара-Мурза-младший, переименование вступит в силу к 27 февраля. Со своей стороны, городской совет Вашингтона подчеркнул, что "символическое присвоение имени создаст в честь Бориса Немцова мемориал, который невозможно будет убрать". 

Напомним, законопроект о таком переименовании ранее был заблокирован на федеральном уровне. Сообщалось, что против этой идеи якобы выступил госсекретарь Рекс Тиллерсон, не желающий осложнений с Россией.

Кара-Мурза подчеркнул, что акция имеет символический характер, и рано или поздно не только "в Америке, но и в России появятся и улица, и памятник в честь Бориса Немцова - борца за свободу и демократию в нашей стране". 

Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. За его убийство были осуждены пятеро выходцев из Чечни, виновными они себя не признали. В феврале 2017 года сенатор Марко Рубио предложил назвать именем Бориса Немцова участок Висконсин-авеню около посольства РФ и изменить, таким образом, адрес представительства с "2650 Висконсин авеню" на "1 Борис Немцов плаза". 

Авторы Telegram-канала "Медиатехнолог" по этому поводу отметили, что "сейчас начнется бомбление вокруг "площади Немцова" в Вашингтоне и вытаскивание на свет Божий вброса "Лавров умолял не называть так площадь" (бред).Что же, в дипломатии и межгосударственных отношениях всегда есть симметричные и ассиметричные способы.

Симметричным стало бы переименование Новинского бульвара в бульвар Сноудена или Ассанжа. А еще можно, раз в США от этого нынче так подгорает, переименовать Большой Девятинский переулок в переулок Дэвиса Джефферсона (гуглите про президента Конфедеративных Штатов Америки).

Ну, а ассиметричным ответом могла бы стать постоянная трансляция частными лицами на посольство США последних твитов Wikileaks или фотографии того же Сноудена (счастливого, в Москве). Или флага Конфедерации.Хотя, на самом деле, ответ будет немного другим. Помните отъем госдач? Так вот, все будет веселее. Инфа, как говорится, "соточка".

Напомним, немного раньше посол России в США Анатолий Антонов заявил, что российскую сторону устроит любое решение о переименовании улицы в Вашингтоне, на которой находится посольство России, в том числе в честь Бориса Немцова.

 

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