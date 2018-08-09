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СМИ США нашли внутреннего врага "пострашнее Путина"

Мир

Главная угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки — не российские хакеры и даже не президент Российской Федерации Владимир Путин. О главной проблеме Штатов рассказало американское издание "The Boston Globe".

СМИ США нашли внутреннего врага

Так, автор статьи считает, что главная проблема США сосредоточена внутри страны. Самое страшное, заявляет он, это то, что на предыдущих выборах в президенты 60 миллионов американцев проголосовали за Дональда Трамп. За человека, что на протяжении всей предвыборной кампании позволял себе расистские высказывания и подогревал межнациональную напряженность.

Расизм автор статьи назвал одной из самых главных проблем Соединенных Штатов Америки с первого дня существования американской государственности. Сегодня же, утверждает он, проблема достигла своего апогея — получила поддержку не только в обществе, но и на самом верху.

По мнению издания, президент США Дональд Трамп обнажил главную болевую точку страны, сделав ее как никогда уязвимой. Вот что по-настоящему страшно, уверяет журналист. Это настоящая и главная проблема Америки. Идеология превосходства белой расы приведет США к хаосу, резюмирует сотрудник "The Boston Globe". 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские СМИ назвали Россию главным другом США. Они признают, что отношения между двумя сверхдержавами остаются весьма и весьма напряженными. Как раз поэтому РФ и друг США — потому что отношения двух государств стабильно плохи. 

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