СМИ США нашли внутреннего врага "пострашнее Путина"

Главная угроза национальной безопасности Соединенных Штатов Америки — не российские хакеры и даже не президент Российской Федерации Владимир Путин. О главной проблеме Штатов рассказало американское издание "The Boston Globe".

Так, автор статьи считает, что главная проблема США сосредоточена внутри страны. Самое страшное, заявляет он, это то, что на предыдущих выборах в президенты 60 миллионов американцев проголосовали за Дональда Трамп. За человека, что на протяжении всей предвыборной кампании позволял себе расистские высказывания и подогревал межнациональную напряженность.

Расизм автор статьи назвал одной из самых главных проблем Соединенных Штатов Америки с первого дня существования американской государственности. Сегодня же, утверждает он, проблема достигла своего апогея — получила поддержку не только в обществе, но и на самом верху.

По мнению издания, президент США Дональд Трамп обнажил главную болевую точку страны, сделав ее как никогда уязвимой. Вот что по-настоящему страшно, уверяет журналист. Это настоящая и главная проблема Америки. Идеология превосходства белой расы приведет США к хаосу, резюмирует сотрудник "The Boston Globe".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские СМИ назвали Россию главным другом США. Они признают, что отношения между двумя сверхдержавами остаются весьма и весьма напряженными. Как раз поэтому РФ и друг США — потому что отношения двух государств стабильно плохи.

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